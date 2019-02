Nemecko zaplatilo stovkám migrantov, ktorí sa rozhodli vrátiť do Sýrie

Od začiatku roka 2019 je v Nemecku možné vyplácanie finančnej podpory aj pri dobrovoľnom návrate do Eritrey, Líbye či Jemenu.

Berlín 25. februára (TASR) - Nemecké orgány vlani finančne podporili 437 utečencov pri návrate do Sýrie. Podľa agentúry DPA to vyplýva z predbežných údajov, poskytnutých spolkovou vládou na základe požiadavky hovorkyne frakcie strany Ľavica (Die Linke) pre vnútropolitické otázky Ully Jelpkeovej.



Vláda vo svojom vyjadrení zdôraznila, že naďalej nie je nikto posielaný z Nemecka naspäť do Sýrie proti svojej vôli. Sýrskych občanov navyše spolkové orgány "nijakým spôsobom nepovzbudzujú k dobrovoľnému vycestovaniu", hoci v takýchto prípadoch cestu "refinancujú". V tejto praxi chce Berlín pokračovať, uvádza sa v odpovedi.



Americký časopis Foreign Policy priniesol pred dvoma týždňami správu o Palestínčanovi zo Sýrie, ktorý ušiel do Nemecka, s finančnou podporou Berlína sa však vrátil, pretože za ním do nemohla prísť jeho sýrska snúbenica. Pri tzv. zlučovaní rodín utečencov totiž platí, že je možné len vtedy, ak utečenec ešte pred útekom uzavrie s partnerom manželstvo.



Podľa tvrdení príbuzných spomínaný muž po návrate do Damasku dostal predvolanie od tajnej služby a zmizol. Ďalší Palestínčan v podobnej situácii sa údajne stratil na libanonsko-sýrskej hranici, keď cestoval za svojou manželkou v Sýrii. V jeho prípade zlúčenie rodiny stroskotalo na chýbajúcich dokladoch.



Strana Ľavica vyčíta nemeckej vláde bezcitnú politiku, ktorou privádza utečencov do zúfalej situácie. "Mnohí z nich stoja pred voľbou, či zostať ďalšie roky odlúčení od svojich najbližších príbuzných, alebo sa vrátiť k svojim rodinám v prostredí vojny a prenasledovania, a tým sa zahrávať s vlastným životom," uviedla Jelpkeová.



Od začiatku roka 2019 je v Nemecku možné vyplácanie finančnej podpory aj pri dobrovoľnom návrate do Eritrey, Líbye či Jemenu. Zatiaľ však podľa oficiálnych údajov nikto z migrantov o takýto príspevok nepožiadal, doplnila DPA.