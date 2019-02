Nemecko zastaví po brexite extradície svojich obyvateľov do Británie

Britská premiérka Theresa Mayová utrpela vo štvrtok v parlamente ďalšiu porážku, čo sa týka jej brexitovej stratégie. Zvýšili sa tak obavy, že krajina môže opustiť Úniu bez dohody.

Berlín 18. februára (TASR) - Nemecko bezprostredne po tzv. brexite prestane vydávať svojich občanov na stíhanie do Británie, a to aj vtedy, ak Británia vystúpi z Európskej únie s dohodou. Napísal to v nedeľu denník Financial Times s odvolaním sa na oficiálnu nótu, ktorú Berlín minulý týždeň predložil Európskej komisii.



Predmetný dokument uvádza záujmy Británie a EÚ zachovať po brexite bezpečnostnú spoluprácu na súčasnej úrovni, informuje tlačová agentúra Reuters. Británia oficiálne opustí EÚ 29. marca.



Predstavitelia EÚ a Británie momentálne diskutujú o tom, aké ústupky by Únia mohla spraviť, aby Mayovej pomohla presadiť dohodu v parlamente, a to najneskôr do termínu brexitu.



Britskí poslanci v januári drvivou väčšinou hlasov odmietli dohodu, ktorú Mayová dosiahla s Bruselom, a premiérka sa odvtedy pokúša vyrokovať zmeny, ktoré by uspokojili dolnú komoru britského parlamentu - Dolnú snemovňu.



Poslanci v jej vlastnej Konzervatívnej strane podporujúci brexit sú predovšetkým nespokojní s tzv. poistkou, teda opatrením, ktoré má udržať voľnú, otvorenú hranicu s Írskom.



Niektorí sa obávajú, že poistka by mohla zviazať Britániu s obchodnými pravidlami Únie bez toho, aby existovala možnosť jednostanne z nej vycúvať, ale podporili by dohodu, v ktorej by bola poistka časovo ohraničená.