Zimné počasie v Nemecku malo za následok mnoho dopravných nehôd

Berlín 29. januára (TASR) - Na zasnežených a zľadovatených cestách v niektorých častiach Nemecka došlo v noci na utorok k početným nehodám a určité úseky diaľnic museli byť uzavreté. Polícia hlásila do ranných hodín jedného mŕtveho a viacerých zranených, uviedla agentúra DPA.



V spolkovej krajine Bádensko-Württembersko sa osobné automobily dostávali z vozovky a nákladné vozidlá zostávali vzpriečené. V meste Waldshut-Tiengen prišiel o život 23-ročný motorista po tom, ako vošiel do protismeru, v okrese Böblingen utrpela za podobných okolností ťažké zranenia 28-ročná vodička.



Ťažkú dopravnú nehodu s tromi zranenými hlásili z Lindlaru v Severnom Porýní-Vestfálsku. Po nehode na zľadovatenej diaľnici A31 pri meste Coesfeld bola premávka v jednom smere zastavená. Jednosmerné prerušenie premávky v dôsledku nehody postihlo aj diaľnicu A14 v Sasku, čo pocítili predovšetkým ľudia dochádzajúci do práce.



Klzké cesty spôsobovali problémy aj v Bavorsku, kde len v regióne Oberfranken zaznamenala polícia cez noc 24 nehôd podmienených počasím. Tri osoby utrpeli ľahšie zranenia.