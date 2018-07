Nemecko zrejme nezákonne deportovalo Afganca v azylovom konaní

Žiadosť o azyl Nasibulláha S. Spolkový úrad pre migráciu a utečencov zamietol vo februári 2017, avšak Afganec toto rozhodnutie napadol súdnou cestou.

Hamburg 17. júla (TASR) - O ďalšom prípade zrejme nezákonne odsunutého utečenca z Nemecka informovali v utorok tamojšie médiá.



Podľa materiálu Severonemeckého rozhlasu (NDR) ide o Nasibulláha S., ktorý bol 3. júla jedným zo 69 Afgancov deportovaných z Mníchova do Kábulu. V jeho prípade došlo však k porušeniu platnej legislatívy, pretože tento muž napadol súdnou cestou odmietnutie svojej žiadosti o azyl a mal týždeň po deportácii vypovedať v súdnej sieni.



Hovorca Správneho súdu v Greifswalde pre NDR potvrdil, že k jeho odsunu nemalo dôjsť.



Hovorkyňa frakcie opozičnej strany Ľavica v Spolkovom sneme (Bundestagu) Ulla Jelpkeová hovorila v tejto súvislosti dokonca o porušení ústavného práva každého žiadateľa o azyl na ochranu, kým sa azylové konanie neskončilo. V princípe tak možno podľa jej názoru hovoriť o škandále.



Afgancova advokátka, ktorou je sociálnodemokratická poslankyňa Bundestagu Sonja Steffenová, podľa vlastných slov už požiadala o návrat svojho mandanta do spolkovej republiky, kde by sa malo dokončiť jeho azylové konanie.



Severonemeckému rozhlasu (NDR) sa podarilo kontaktovať aj deportovaného v jeho vlasti.



Podľa vlastných slov sa zdržiava v neistej oblasti krajiny a po niekoľkých dňoch vždy mení miesto pobytu: "Mám strach. Situácia je tu ťažká, nemôžem priamo k príbuzným, ktorým sa vyhráža Taliban. S matkou a bratom som v spojení cez mobilný telefón, nechcú, aby som prišiel k ním, pretože by to bolo nebezpečné pre nás všetkých," citoval rozhlas deportovaného.



Afganec dorazil do Nemecka podľa vlastných slov v novembri 2015 cez balkánsku migračnú trasu a požiadal tam v decembri toho istého roka o azyl. Hlavným dôvodom boli obavy z členov hnutia Taliban, ktoré ho podozrievalo z práce pre vládne miesta a spojenia s "nevercami". Navyše mu dávali za vinu smrť troch členov hnutia, ktorých zastrelili príslušníci afganskej armády. K úteku sa rozhodol po tom, čo islamisti zastrelili jeho otca odmietajúceho prezradiť im, kde sa zdržiava jeho syn.



Žiadosť o azyl Nasibulláha S. Spolkový úrad pre migráciu a utečencov zamietol vo februári 2017, avšak Afganec toto rozhodnutie napadol súdnou cestou.



V Nemecku vyvolal v ostatných dňoch značné diskusie prípad deportácie istého Tunisana napriek opačnému rozhodnutiu súdu, ktorý teraz požaduje jeho návrat do krajiny, pretože nejestvujú záruky, že vo vlasti nebude vystavený mučeniu. Z prípadu sa stalo značné politikum v spolkovej republike.