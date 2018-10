Vytvorenie koalície CSU-Slobodní voliči v Bavorsku je otázkou dní

Po krajinských voľbách, v ktorých CSU prišla o absolútnu väčšinu v mníchovskom zastupiteľskom zbore, bolo v krátkom čase zrejmé, že jej nevyhnutným koaličným partnerom sa môžu stať Slobodní voliči.

Mníchov 31. októbra (TASR) - Vytvorenie novej bavorskej krajinskej vlády by sa podľa predstáv vedúcich činiteľov Kresťanskosociálnej únie (CSU) a Slobodných voličov (Freie Wähler) malo stať realitou už v nasledujúcich dňoch.



Červeno-oranžová koalícia, na ktorej zrode pracujú nielen Markus Söder a Hubert Aiwanger, ale aj celý okruh ich straníckych kolegov, by sa skutočnosťou mohla stať už v nedeľu, keď by ju mali schváliť jednotlivé stranícke grémiá. Harmonogram predpokladá v pondelok 5. novembra podpísanie koaličnej dohody a v utorok zvolenie Markusa Södera za staronového bavorského premiéra.



Vyplýva to zo stredajších informácií Bavorského rozhlasu (BR), odvolávajúceho sa na generálneho tajomníka CSU Markusa Blumeho a šéfa Slobodných voličov Huberta Aiwangera.



Podľa ich slov rokovania dobre napredujú a preto je dôvod predpokladať, že sa zmienený harmonogram podarí dodržať. Znamenalo by to vytvorenie novej bavorskej vlády v rekordne krátkom čase.



Po krajinských voľbách, v ktorých CSU prišla o absolútnu väčšinu v mníchovskom zastupiteľskom zbore, bolo v krátkom čase zrejmé, že jej nevyhnutným koaličným partnerom sa môžu stať Slobodní voliči. Medzi oboma subjektmi bolo iba minimum sporných otázok, napríklad výstavba nadregionálnych energetických trás cez Bavorsko, rozšírenie letiska v Mníchove alebo bezplatná starostlivosť o deti.