Nemecký pár, ktorý týral ženy, dostal 11 a 13 rokov väzenia

Dvojica nalákala prostredníctvom zoznamovacieho inzerátu v novinách do svojho domu osem žien, kde ich väznila a systematicky zneužívala v priebehu niekoľkých rokov.

Paderborn 5. októbra (TASR) - Nemecký súd poslal v piatok na 11 a 13 rokov do väzenia pár, ktorý usvedčil z trýznenia žien v takzvanom "Höxterskom dome hrôzy" v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Informovala o tom agentúra DPA.



Podozriví - Wilfried W. (48) a jeho exmanželka Angelika W. (49) - boli uznaní za vinných z umučenia žien na smrť v ich dome v obci Bosseborn neďaleko mesta Höxter.



Angeliku W. odsúdili na 13 rokov väzenia, zatiaľ čo Wilfrieda W. na 11 rokov s tým, že sa podrobí psychiatrickej liečbe.



Prokuratúra žiadala pre oboch obžalovaných doživotné tresty. Predsedajúci sudca ale uviedol, že trest ženy sa znížil v rámci jej spolupráce so súdom, zatiaľ čo mužovi uznali nižšiu trestnú zodpovednosť z dôvodu jeho inteligenčnej zaostalosti.



Dvojica nalákala prostredníctvom zoznamovacieho inzerátu v novinách do svojho domu osem žien, kde ich väznila a systematicky zneužívala v priebehu niekoľkých rokov.



Z domu - ktorý nemecké médiá prezývali "Höxterský dom hrôzy" - sa podarilo utiecť dvom obetiam, ďalšie dve ženy boli zavraždené alebo zomreli na následky svojich zranení.



Jedna z obetí, ktorá zomrela v nemocnici na následky zranení, mohla podľa sudcov prežiť, keby obžalovaný pár predtým vyhľadal lekársku pomoc, preto boli obaja odsúdení za vraždu zo zanedbania.



Telo druhej obete vyšetrovatelia nenašli. Podľa výpovede Angeliky W. jej telo zmrazili, rozštvrtili a spálili v peci.



Obžalovaná sa v závere procesu obetiam ospravedlnila. Jej exmanžel Wilfried W. povedal, že vtedy nevedel rozlíšiť, čo "bolo správne a čo nesprávne", preto by prijal liečbu v psychiatrickom zariadení.



Obhajoba žiadala pre muža sedem a pol roka väzenia v psychiatrickom zariadení; pre ženu žiadala stiahnutie obvinení vzhľadom na nedostatok dôkazov na jej odsúdenie.