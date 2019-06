Nemecký parlament prijal balík zákonov o migrácii a deportáciách

Migranti, ktorí sú v trvalom pracovnom pomere, hovoria po nemecky, svoje živobytie si už dlhší čas zabezpečujú sami a do Nemecka prišli pred augustom 2018, môžu v krajine i naďalej zostať.

Berlín 7. júna (TASR) - Nemecký parlament prijal v piatok balík siedmich zákonov obsahujúcich nové pravidlá týkajúce sa azylu, ekonomickej migrácie a deportácií odmietnutých žiadateľov o azyl. Informovala o tom agentúra DPA.



Po novom sa majú napríklad zjednodušiť predpisy umožňujúce kvalifikovaným pracovným silám z iných krajín vstup do Nemecka — odpadá obmedzenie týkajúce sa zamestnaní s nedostatkom pracovníkov. Zamestnávateľ navyše už nebude povinný dokazovať, že na danú pozíciu nenašiel nijakého Nemca alebo občana z krajín EÚ.



Pre odborníkov v informačných technológiách, ktorí sú v Nemecku veľmi žiadaní, platí osobitý predpis — do krajiny môžu pricestovať i bez príslušného vzdelania, ak vedia dokázať, že v tejto oblasti už niekoľko rokov pracovali v zahraničí. Kvalifikovaní migranti smú do Nemecka po novom pricestovať na kratšie obdobie za účelom hľadať si prácu aj bez toho, aby vopred uzavreli pracovnú zmluvu, čo bolo doteraz podmienkou.



Migranti, ktorí sú v trvalom pracovnom pomere, hovoria po nemecky, svoje živobytie si už dlhší čas zabezpečujú sami a do Nemecka prišli pred 1. augustom 2018, budú "trpení" a môžu v krajine i naďalej zostať.



Pracovať budú môcť i tí utečenci, o ktorých ešte nie je isté, či budú smieť v Nemecku zostať dlhodobo.



Pre uchádzačov o azyl sa mení napríklad to, že príspevok pre rodičov, ktorí vychovávajú svoje deti sami, sa z terajších 135 eur zvýši na 150 eur.