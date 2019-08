Nemecký politik vyvolal polemiku návrhom zrušiť vo vlakoch prvú triedu

Spolulíder krajne ľavicovej strany Die Linke tvrdí, že 2 cestovateľské triedy v regionálnych vlakoch nedávajú zmysel, keďže dôraz by sa mal podľa neho dávať na lepšiu prístupnosť železničnej dopravy.

Berlín 16. augusta (TASR) - Popredný nemecký ľavicový politik vyvolal polemiku po tom, ako navrhol, aby štátny prevádzkovateľ železníc Deutsche Bahn (DB) zrušil vozne prvej triedy so zámerom znížiť preľudnenie a zlepšiť energetickú účinnosť. Informoval o tom v piatok denník The Guardian.



Bernd Riexinger, spolulíder krajne ľavicovej strany Die Linke (Ľavica), tvrdí, že dve cestovateľské triedy v regionálnych vlakoch nedávajú zmysel, keďže dôraz by sa mal podľa neho dávať na lepšiu prístupnosť železničnej dopravy.



"Ľudia stoja v chodbách, zatiaľ čo v prvej triede je fúra voľného miesta. Dovoľujeme si ten luxus, že vozíme prázdne vozne prvej triedy ako súčasť preplnených rýchlikov. Všetky vozne by mali byť otvorené pre každého. Získame tak viac priestoru takmer bez príplatku," uviedol Riexinger.



Dopravné združenie pre Berlínsko-brandenburskú metropolitnú oblasť VBB uviedlo, že podľa prieskumov pasažieri nepodporujú zrušenie prvej triedy. Ombudsman nemeckej vlády pre železnice Enak Ferlemann taktiež odmietol Riexingerov návrh a vyhlásil: "Ak je niekto ochotný zaplatiť viac za širšie sedadlá a viac priestoru, potom by mu malo byť umožnené vychutnať si cestu takýmto spôsobom."



Riexinger vyzval DB, aby vážne zhodnotili jeho návrh, a dodal, že cestujúci v autobusoch si zvykli cestovať bez rozdielu tried. Karl-Peter Naumann, šéf nemeckého združenia cestujúcich Bahn, vyhlásil: "Záujem o prvú triedu majú dochádzajúci do zamestnania, ako aj tí, ktorí cestujú na väčšie vzdialenosti. Keď chceme viac priestoru, treba jednoducho zabezpečiť dlhšie vlaky."



Luise Neubauerová z environmentálneho hnutia FridaysForFuture (FFF) v júli navrhla zákaz vnútroštátnych letov v Nemecku, ktoré sú podľa nej nadbytočné. Neubauerová tvrdí, že ľudia by mali byť viac motivovaní cestovať vlakom.