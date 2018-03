Nemecký prezident Steinmeier pricestoval na návštevu Indie

Navštívil tiež múzeum a chrám v lokalite Sárnáth, jednom zo štyroch posvätných miest budhizmu, kde po prvýkrát kázal Buddha Šákjamuni.

Naí Dillí 22. marca (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier začal vo štvrtok svoju cestu po Indii. Navštívil i sväté mesto hinduistov Váránasí, kde sa zúčastnil aj modlitieb na brehu rieky Gangy, píše agentúra DPA.



Počas päťdňovej návštevy má Steinmeier spoločne so svojou delegáciou v záujme posilniť ekonomické a politické prepojenia s touto ázijskou krajinou. V sobotu má naplánované rokovania s indickými lídrami, napríklad aj s premiérom Naréndrom Módím.



V nedeľu nemecký líder odletí do najväčšieho priemyselného a obchodného centra južnej Indie, mesta Čennaí, ktoré je zároveň významným miestom aj pre nemecké obchodné záležitosti. V pondelok by mal svoje turné po krajine ukončiť.



Nemecko je najväčším obchodným partnerom Indie v Európe a šiestym najväčším na svete a patrí medzi popredných zahraničných investorov v Indii.



Nemecký prezident sa vo štvrtok vo Váránasí stretol aj so študentmi tamojšej hinduistickej univerzity a jeho manželka Elke Büdenbenderová navštívila neďaleký Tádž Mahal.



Steinmeier navštívil tiež múzeum a chrám v lokalite Sárnáth, jednom zo štyroch posvätných miest budhizmu, kde po prvýkrát kázal Buddha Šákjamuni.