Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier navštívil Libanon

Bejrút 30. januára (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyzdvihol v pondelok počas návštevy Libanonu úlohu, ktorú táto blízkovýchodná krajina zohráva pri poskytovaní útočiska sýrskym utečencom, napísala agentúra DPA.



Steinmeierov libanonský náprotivok Mišel Aún však trvá na tom, že sýrski utečenci, ktorí sa ocitli na libanonskom území, sa musia čo najskôr vrátiť do vlasti.



"Sme si vedomí tohto konkrétneho bremena, ktoré táto krajina nesie," povedal Steinmeier po rokovaní v Bejrúte na spoločnej tlačovej konferencii s Aúnom, pričom dodal že Libanon je vo svojom prístupe k utečencom vzorom pre celú oblasť Blízkeho východu.



"Musíme sa usilovať čo najrýchlejšie ukončiť trápenie utečencov a zabezpečiť ich bezpečný návrat do vlasti," reagoval na Steinmeierove slová Aún s tým, že v Sýrii v súčasnosti existujú bezpečné zóny s desaťkrát väčšou rozlohou, ako má celý Libanon.



Steinmeier však trval na tom, že väčšina sýrskeho územia ešte nie je pre návrat utečencov dostatočne bezpečná, pričom odmietol odpovedať na otázku, či si Sýrčania, ktorí v Nemecku žiadajú o azyl, budú môcť do krajiny priviesť svoje rodiny. Podľa Steinmeiera sa o tejto otázke ešte vedú rokovania.



Steinmeier je prvou nemeckou hlavou štátu, ktorá po 120 rokoch navštívila Libanon, napísala DPA.