Nemecký prezident Steinmeier začal dvojdňovú návštevu Poľska

Očakáva sa, že popri dvojstranných otázkach budú predmetom rokovaní zmeny na politickej mape Európy a problematika transatlantických vzťahov.

Varšava 5. júna (TASR) - Nemecký spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier s manželkou Elke začal v utorok vo Varšave dvojdňovú oficiálnu návštevu Poľska.



Krátko po privítaní hostiteľom, prezidentom Andrzejom Dudom s manželkou, hovorili prezidenti oboch krajín "medzi štyrmi očami". Po plenárnom rokovaní oboch delegácií je naplánovaná spoločná tlačová konferencia oboch štátnikov.



Informovali o tom tlačová agentúra PAP a spravodajská televízia TVN24.



Hostia z Berlína položili v utorok veniec k pamätníku obetí Varšavského povstania.



V rámci Steinmeierovej návštevy obaja prezidenti vystúpili s prejavmi na konferencii Poľsko a Nemecko v Európe, ktorú pripravili organizátori pri príležitosti 100. výročia nezávislosti Poľska.



Hosť z Berlína zdôraznil pri tejto príležitosti, že predpokladmi pre príslušnosť k Európe sú demokracia a právny štát. Suverénnu Európu môžeme podľa jeho názoru mať iba, ak sa všetci budú riadiť spoločnými hodnotami. V rámci nich si každý národ formuje svoju demokraciu a právny štát sám, avšak tam, kde sú tieto hodnoty otázne, tam sa to týka všetkých ostatných, vyplynulo zo Steinmeierových slov, o ktorých s predstihom informovala tlačová agentúra DPA.



"Máme mnoho čo stratiť," vyhlásil Steinmeier a dodal, že ak sa zomknutie Únie poruší, nebude to prínosom pri presadzovaní (postojov) pre nikoho.



V stredu by sa Steinmeier mal stretnúť s predstaviteľmi mimovládnych organizácií, zástupcami nemeckej menšiny v Poľsku a navštíviť Múzeum histórie poľských židov.