Nemecký prezident začne v utorok dvojdňovú návštevu Ukrajiny

Berlín/Kyjev 29. mája (TASR) - Nemecký spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier začne v utorok predpoludním dvojdňovú návštevu Ukrajiny. Stane sa tak prvým najvyšším predstaviteľom spolkovej republiky na návšteve Ukrajiny.



Steinmeier bol však v Kyjeve opakovane ešte ako nemecký minister zahraničných vecí v období po vypuknutí krízy na východe tejto postsovietskej krajiny.



Pozornosť pri nemecko-ukrajinských rokovaniach by sa podľa informácií, ktoré s odvolaním sa na úrad hlavy štátu v Berlíne priniesla v pondelok agentúra DPA, mala tentoraz sústrediť na stav reforiem v krajine, na dodržiavanie princípov právneho štátu a na problematiku boja proti korupcii. Hovoriť sa však zrejme bude aj o iných témach vrátane možného vyslania mierovej misie Organizácie Spojených národov (OSN) do Donbasu alebo kontroverzne vnímaného plynovodu Nord Stream 2.



Pri príležitosti Roku nemeckého jazyka na Ukrajine sa Steinmeier stretne v Kyjeve a Ľvove so školákmi a študentmi, ktorí si osvojujú nemecký jazyk, ako aj s pedagógmi, ktorí ho vyučujú.



Steinmeier sa v Kyjeve stretne s najvyššími ukrajinskými ústavnými činiteľmi vrátane prezidenta Petra Porošenka a premiéra Volodymyra Hrojsmana. V stredu navštívi západoukrajinské mesto Ľvov.