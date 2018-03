Nemecký prezident vyzval na užšiu spoluprácu s Indiou

V pondelok by mal svoje turné po krajine ukončiť.

Naí Dillí 23. marca (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval v piatok počas svojho turné po Indii na užšiu spoluprácu medzi týmito krajinami, píše agentúra DPA.



Steinmeier počas svojho prejavu na jednej z univerzít v indickej metropole Naí Dillí povedal, že Nemecko a India majú spoločné záujmy a mali by si začať lepšie uvedomovať, čo môžu spolu dosiahnuť. Zároveň uviedol, že by privítal viac indických študentov na nemeckých vysokých školách.



Steinmeier zdôraznil, že Nemecko môže Indii ponúknuť veľa, pričom spomenul oblasti ako investície, obchod s tovarom a službami či transfer technológií.



Počas päťdňovej návštevy má nemecký prezident spoločne so svojou delegáciou v záujme posilniť ekonomické a politické prepojenia s touto ázijskou krajinou. V sobotu má naplánované rokovania s indickými lídrami vrátane premiéra Naréndru Módího.



V nedeľu nemecký líder odletí do najväčšieho priemyselného a obchodného centra južnej Indie, mesta Čennaí, ktoré je zároveň významným miestom aj pre nemecké obchodné záležitosti. V pondelok by mal svoje turné po krajine ukončiť.