Nemecký súd rozhodol, že polícia nemôže fotografovať protestujúcich

Kauzou zhotovovania takýchto snímok sa úrady začali zaoberať po tom, ako polícia v máji zverejnila na svojich účtoch na sociálnych sieťach Twitter a Facebook fotografie z demonštrácie v meste Essen.

Dortmund 23. októbra (TASR) - Nemecká polícia nemôže fotografovať demonštrantov na politických protestoch so zámerom použiť tieto zábery na ďalšie účely. Rozhodol o tom v utorok správny súd v Gelsenkirchene, informovala agentúra DPA.



Kauzou zhotovovania takýchto snímok sa úrady začali zaoberať po tom, ako polícia v máji zverejnila na svojich účtoch na sociálnych sieťach Twitter a Facebook fotografie z pokojnej ľavicovej demonštrácie v meste Essen. Žalobu podali dvaja účastníci protestu, ktorí sa nachádzali na jednom zábere uprostred väčšej skupiny ľudí a v jeho zverejnení videli porušenie práva na zhromažďovanie a svojho súkromia.



Podľa rozhodnutia súdu nie je dôvod, aby na takéto demonštrácie dohliadal štát. Samotná skutočnosť, že polícia demonštrantov neskrývane fotografuje, by mohla naznačovať, že konajú protizákonne. Takýmito opatreniami by mohli policajti demonštrantov zastrašiť a odradiť ich od uplatnenia svojho základného práva slobodne sa zhromažďovať.



Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné.



Samotná polícia uviedla, že jej príslušníci predmetné fotografie zhotovili preto, aby splnili predpisy o transparentnosti a verejnosť informovali o svojej práci.