Nemecký turista sa utopil pri pobreží južného Turecka

Klaus Volker Hackenberger (67) bojoval v mori o život čoskoro nato, ako začal plávať. Do vody vošiel neďaleko svojho hotela v letovisku Čolakli.

Istanbul 25. mája (TASR) - Nemec sa utopil pri pobreží tureckého letoviska Čolakli v provincii Antalya, kde trávil dovolenku. V sobotu o tom informovala turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.



Klaus Volker Hackenberger (67) bojoval v mori o život čoskoro nato, ako začal plávať. Do vody vošiel neďaleko svojho hotela v letovisku Čolakli.



Hoteloví zamestnanci sa ponáhľali mužovi na pomoc a vytiahli ho z mora. Zomrel po prevoze do nemocnice a miestni forenzní experti vykonajú pitvu.



Provincia Antalya je jednou z najobľúbenejších destinácií nemeckých turistov a dovolenkárov, obzvlášť v lete.



Z Nemecka prišiel v roku 2018 do Turecka druhý najvyšší počet turistov, vyše 4,5 milióna, uviedla Anadolu. Tento počet bude v roku 2019 podľa očakávania viac ako 5,6 milióna turistov, informovala nemecká tlačová agentúra DPA.