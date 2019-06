Nemecký turista spozoroval pri Makarskej žraloka mako

Dokáže plávať rýchlosťou až okolo 70 kilometrov za hodinu.

Makarská 10. júna (TASR) - Pri chorvátskom letovisku Makarská spozorovali v nedeľu žraloka. Zviera si všimol pri plachtení s rodinou nemecký turista Micheal Braun, ktorý ho nakrútil. Jeho videozáznam následne zverejnil chorvátsky server Cro2go.



Podľa expertov ide zrejme o žraloka mako (Isurus oxyrinchus), píše server Morski.hr. To je vôbec najrýchlejší žralok; dokáže plávať rýchlosťou až okolo 70 kilometrov za hodinu.



Žraloky tohto druhu sú síce považované za nebezpečné, je ale veľmi nepravdepodobné, že by boli hrozbou pre ľudí, uvádza portál total-croatia-news.com. Dodáva, že v určitých prípadoch - napríklad, keď sa necítia dobre - môžu najmä tie väčšie na človeka predsa len zaútočiť. Takéto incidenty sú však veľmi zriedkavé.



Dosiaľ najväčší exemplár žraloka mako chytili pri francúzskom pobreží. Dosahoval pozoruhodnú dĺžku 4,45 metra. Žralok z Makarskej však za ním, čo do veľkosti, zrejme nebude veľmi zaostávať.