Nemecký veľvyslanec sa krátko po návrate stretol s Guaidóom

Caracas 30. júla (TASR) - Nemecký veľvyslanec vo Venezuele Daniel Kriener, ktorého v marci vyhlásila tamojšia vláda za neželanú osobu, sa stretol v utorok s vodcom venezuelskej opozície a samozvaným dočasným prezidentom Juanom Guaidóom. Urobil tak desať dní po svojom návrate do Caracasu, informovala agentúra DPA.



Guaidó po prijatí Krienera vyjadril na Twitteri vďačnosť nemeckej vláde za jej podporu a uznanie "zápasu Venezuelčanov". Režim svojho politického súpera, prezidenta Nicolása Madura, označil pred novinármi za "izolovaný" a dodal, že stretnutie s veľvyslancom svedčí o pokračujúcom "napredovaní" venezuelskej opozície na medzinárodnej scéne.



Madurova vláda začiatkom marca vykázala Krienera z Venezuely s odôvodnením, že zasahoval do vnútorných záležitostí krajiny. Veľvyslanec bol v skupine diplomatov z Európy, Latinskej Ameriky a Spojených štátov, ktorí čakali Guaidóa na caracaskom letisku pri návrate zo zahraničnej cesty, čím chceli zjavne zabrániť jeho zatknutiu. Guaidó predtým opustil Venezuelu i napriek zákazu v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas po zverejnení rozhodnutia Caracasu oznámil, že Krienera povoláva do Berlína na konzultácie.



Začiatkom júla venezuelská vláda vyhlásila, že nemeckého veľvyslanca už nepovažuje za neželanú osobu, na čo sa Kriener v druhej polovici mesiaca vrátil do Caracasu. Tam sa medzičasom stretol aj s Madurovým ministrom zahraničných vecí Jorgem Arreazom.



Nemecko, podobne ako mnohé iné krajiny, uznalo Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely, čo viedlo k narušeniu vzťahov medzi Berlínom a Caracasom.