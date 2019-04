Nemecký vládny splnomocnenec žiada trestať ničenie cudzích vlajok

Pálenie vlajky Nemecka je už teraz protizákonné a príslušná úprava by mala byť rozšírená tak, aby zahŕňala aj vlajky iných štátov.

Berlín 9. apríla (TASR) - Verejné ničenie vlajok iných štátov by malo byť v Nemecku postavené mimo zákon. Vyhlásil to tamojší vládny splnomocnenec pre boj proti antisemitizmu Felix Klein, ktorého citovala v utorok tlačová agentúra DPA.



"Udalosť ako v decembri 2017, keď demonštranti plní nenávisti podpálili pri Brandenburskej bráne (v Berlíne) izraelskú vlajku, sa nesmie v žiadnom prípade opakovať," povedal splnomocnenec v rozhovore pre spomínanú agentúru. Narážal pritom na spálenie podomácky vyrobenej izraelskej vlajky s Dávidovou hviezdou propalestínskymi demonštrantami, ktorí protestovali proti presunu veľvyslanectva Spojených štátov z Tel Avivu do Jeruzalema.



Klein v tejto súvislosti víta aktuálny návrh, predložený spoluvládnucou Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) v berlínskom zastupiteľstve. Uvádza sa v ňom, že činy spomínaného druhu majú byť trestateľné až jednoročným väzením. Splnomocnenec vyjadril nádej, že návrh získa podporu v Berlíne, ako aj na spolkovej úrovni.



"Sloboda prejavu chránená ústavou sa končí, keď je podnecovaná nenávisť a porušujú sa zásady porozumenia medzi národmi," upozornil Klein. Dodal, že pálenie vlajky Nemecka je už teraz protizákonné a príslušná úprava by mala byť rozšírená tak, aby zahŕňala aj vlajky iných štátov.