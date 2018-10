Nemku, ktorá bola členkou IS, po prílete do vlasti zadržali

Nemku podozrievajú, že sa podieľala na aktivitách IS a že si v Iraku privlastnila nehnuteľnosť.

Kolín n/Rýnom/Karlsruhe 17. októbra (TASR) - Na podnet nemeckej Spolkovej prokuratúry so sídlom v Karlsruhe zadržali po prílete na letisko Kolín nad Rýnom/Bonn 46-ročnú ženu dôvodne podozrivú z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Zatykač na ňu vydal v pondelok vyšetrujúci sudca Spolkového súdneho dvora, oznámili v stredu v Karlsruhe.



Nemku podozrievajú, že sa podieľala na aktivitách IS a že si v Iraku privlastnila nehnuteľnosť, vyplýva z informácií tlačovej agentúry DPA.



Teraz zadržaná sa mala najneskôr na sklonku roka 2014 rozhodnúť, že sa pripojí k boju proti sýrskemu režimu a bude sa podieľať na zriadení islamského štátu v súlade s islamským právom šaríja. V januári 2015 sa v súlade s týmto právom vydala prostredníctvom videotelefónu za člena IS, aby za ním následne odcestovala najskôr do Turecka a potom do Sýrie.



Manželia sa v júni 2015 presťahovali do Iraku, kde žili v dome, ktorý zákonní majitelia museli opustiť po vyhnaní džihádistami. Žena, ktorej manžel padol v bojoch, potom niekoľkokrát zmenila bydlisko v regióne, aby napokon odcestovala do spolkovej republiky, kde ju zadržali.