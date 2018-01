Väčšine zranených poskytli na mieste pomoc spolupracovníci rakúskeho Červeného kríža.

Rohrberg 28. januára (TASR) - Desať cestujúcich utrpelo v nedeľu popoludní ľahšie zranenia pri neobvyklej nehode autobusu v okrese Schwaz v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko. Informovala o tom tlačová agentúra APA.



Zo zatiaľ neznámych príčin sa totiž autobus stojaci na zastávke horskej železnice dal náhle do pohybu a narazil do betónového piliera.



Väčšine zranených poskytli na mieste pomoc spolupracovníci rakúskeho Červeného kríža.



Tri osoby prevezú zrejme na pozorovanie do nemocnice.