Novú nepálsku vládu zostavia dve komunistické strany

Káthmandu 9. februára (TASR) - Novú vládu v Nepále zostavia dve komunistické strany. Potvrdila to v piatok tamojšia volebná komisia po tom, ako po niekoľkých mesiacoch zverejnila dlho očakávané výsledky volieb, ktoré sú považované za prelomový bod pre túto himalájsku krajinu, desaťročia zmietanú v politickej nestabilite.



Aliancia Komunistickej strany Nepálu (zjednotení marxisti-leninisti - CPN-UML) a Komunistickej strany Nepálu (maoisti - CPN-M) si zabezpečili jednoznačnú väčšinu v priamo volenej dolnej komore parlamentu i nepriamo volenej hornej komore zákonodarného zboru. Vlaňajšie historické voľby, konané v dvoch fázach v novembri a decembri, boli vyvrcholením dlhodobého mierového procesu.



Ten sa začal pred 11 rokmi, keď maoistickí povstalci ukončili svoje krvavé ťaženie proti štátu a vstúpili do vlády, všíma si spravodajská stanica France 24. Krátko nato došlo k zvrhnutiu 240 rokov existujúcej nepálskej monarchie a začal sa prechod krajiny k demokracii.



Vyhlásenie konečných výsledkov volieb bolo odložené pre nezhody ohľadom spôsobu implementácie nových volebných pravidiel v ústave nepálskej republiky. Všeobecne sa očakáva, že staronovým premiérom by mal byť líder CPN-UML Khadga Prasád Olí. Vo funkcii by ho mali potvrdiť hlasovaním v parlamente ešte tento mesiac.



"Kým sa nová vláda plne sformuje a začne pracovať, potrvá možno mesiace. Ide o zlý precedens. Takýto zdĺhavý proces bude mať na našu demokraciu negatívny dosah a spraví ju to neúčinnou," napísal miestny denník Nagarik.