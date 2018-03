Nepálsky parlament opätovne zvolil Bhandáríovú za prezidentku

Bhandáríovú prvýkrát zvolili do funkcie v októbri 2015. Do prezidentského úradu sa vtedy dostala ako druhá v poradí - po prvom nepálskom prezidentovi Rámovi Baranovi Jádavovi.

Káthmandu 14. marca (TASR) - Nepálsky parlament si v utorok za prezidentku už po druhý raz zvolil Bidhjú Déví Bhandáríovú, ktorej kandidatúru podporila najväčšia nepálska parlamentná strana Komunistická strana Nepálu-Zjednotení marxisti-leninisti (CPN-UML).



Bhandáríovú prvýkrát zvolili do funkcie v októbri 2015. Do prezidentského úradu sa vtedy dostala ako druhá v poradí - po prvom nepálskom prezidentovi Rámovi Baranovi Jádavovi. Zároveň však na tomto poste bola vôbec prvou ženou.



"Bhandáríová získala najvyšší počet hlasov," uviedol podľa agentúry DPA v utorok hovorca volebnej komisie. Dodal, že svoju hlavnú súperku podporovanú stranou Nepálsky kongres porazila s prehľadom.



Bhandáríová (56) vyrástla v horskej dedine na východe Nepálu v rodine farmárov. Politicky aktívnou bola už v tínedžerskom veku, keď sa stala členkou študentského krídla CPN-UML. Neskôr si vzala charizmatického predsedu tejto strany Madana Bhandárího, ktorý zomrel pri dopravnej nehode v roku 1993. V CPN-UML následne pôsobila ako podpredsedníčka a v rokoch 2009-2011 bola ministerkou obrany.



Bhandáríová je v poradí druhou hlavou štátu, ktorého si táto himalájska krajina zvolila po tom, ako zrušila monarchiu a stala sa republikou. Jej predchodca v úrade Rám Baran Jádav bol zvolený v roku 2008 pôvodne na dva roky. Avšak príprava a schválenie novej ústavy trvali pre nezhody medzi politickými stranami až sedem rokov. Bhandáríová do nej presadila ženské práva.



Funkcia hlavy štátu je v Nepále predovšetkým reprezentatívna, moc má v rukách premiér, ktorý stojí na čele koaličnej vlády.