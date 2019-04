Nepál zakázal brutálnu on-line hru PUBG

Hráči tejto kolektívnej hry zoskakujú padákom na ostrov, následne si hľadajú zbrane a výstroj so zámerom zabiť iných a prežiť. Víťazom je posledný zostávajúci hráč alebo tím.

Káthmandu 12. apríla (TASR) - Nepálske úrady zakázali enormne obľúbenú, ale brutálnu on-line hru PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) z obáv o jej negatívny dosah na deti. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Hráči tejto kolektívnej hry zoskakujú padákom na ostrov, následne si hľadajú zbrane a výstroj so zámerom zabiť iných a prežiť. Víťazom je posledný zostávajúci hráč alebo tím.



Nepálsky telekomunikačný úrad vydal všetkým poskytovateľom internetových služieb obežník, v ktorom im nariaďuje zablokovanie predmetnej hry. "Po prívale sťažností od rodičov, kurátorov a školských organizácií sme žiadali súdny príkaz na zákaz PUBG, odvolávajúc sa na psychologický dosah na tínedžerov a študentov," uviedli miestne policajné zdroje.



Bojovú hru z dielne juhokórejskej spoločnosti Bluehole si od jej uvedenia v roku 2017 stiahlo viac než 100 miliónov užívateľov. Rodičia a učitelia tvrdia, že hra podnecuje v mládeži násilie a odvádza pozornosť študentov od učenia.



Príležitostný hráč, 28-ročný Saugat Joši, uviedol, že rodičia by sa namiesto toho mali so svojimi deťmi rozprávať o zlepšení hráčskych návykov. "Zákaz nie je riešením. Teraz je v móde PUBG, ale na budúci rok tu môže byť desať ďalších podobných hier. Nemôžeme zakázať všetko," povedal.



PUBG je zakázaná aj v indickom štáte Gudžarát, kde úrady zatkli za hranie tejto hry už desiatky osôb, dodáva AFP. Predstavitelia regionálnej vlády v pobrežnom indickom štáte Goa označili PUBG za "démona v každom dome".