Nepriateľom ústavy treba odoberať základné práva, tvrdí politik CDU

Podľa názoru bývalého generálneho tajomníka CDU Petra Taubera by takéto osoby mali prísť napríklad o slobodu prejavu či zhromažďovania.

Berlín 19. júna (TASR) - Významný politik nemeckej vládnucej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) sa vyslovil za odoberanie určitých základných práv extrémistom, ktorí sú považovaní za "nepriateľov ústavy". Podľa názoru bývalého generálneho tajomníka CDU Petra Taubera by takéto osoby mali prísť napríklad o slobodu prejavu či zhromažďovania, uviedla v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na jeho príspevok v denníku Die Welt.



Tauber sa vyjadril k tejto téme v súvislosti s vraždou spolustraníka, komunálneho politika Waltera Lübckeho, zo začiatku júna, o ktorej sa predpokladá, že bola motivovaná pravicovým extrémizmom. V boji proti extrémizmu podľa Taubera v súčasnej situácii nepostačuje len samotné uplatňovanie trestného práva.



"Matky a otcovia základného zákona nám dali do rúk ostrý meč na jeho ochranu. Je načase ho použiť," napísal Tauber. Odkazoval tým na 18. článok nemeckej ústavy, ktorý doteraz nikdy nebol použitý.



V predmetnom článku sa uvádza, že ten, kto "zneužíva slobodu vyjadrovania názoru... na boj proti slobodnému demokratickému zriadeniu, tieto základné práva stráca".



Tauber, ktorý je v súčasnosti poslancom Spolkového snemu a štátnym tajomníkom ministerstva obrany, upozornil na stúpajúce sklony pravičiarov k násiliu, pričom poukázal aj na tvíty jednej z bývalých straníckych kolegýň či politikov pravicovo-populistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD), ktorým pripísal spoluzodpovednosť za smrť Lübckeho. Na Twitteri tým podľa DPA vyvolal prejavy nevôle.



Lübckeho našli začiatkom júna zastreleného na terase svojho domu v spolkovej krajine Hesensko, pričom vyšetrovatelia predpokladajú, že išlo o vraždu motivovanú pravicovým extrémizmom. Muža podozrivého z tejto vraždy, ktorý bol údajne napojený na extrémistickú scénu, zatkla polícia minulú sobotu. Lübcke sa počas masovej migrácie do Nemecka zasadzoval za práva žiadateľov o azyl, za čo si vyslúžil vyhrážky od prívržencov krajnej pravice.