Népszava: EPP nepotrebuje Fidesz

Budapešť 29. mája (TASR) - Európska ľudová strana (EPP) matematicky nepotrebuje poslancov maďarskej vládnej strany Fidesz na prvenstvo medzi parlamentnými frakciami, preto viacerí členovia tejto politickej skupiny tvrdia, že ak premiér Viktor Orbán chce v EPP zostať, musí splniť určité podmienky. Uviedol to v stredu ľavicový denník Népszava.



Pre európskych ľudovcov nie je členstvo Fideszu ústrednou témou, a o vzťahu Fideszu k EPP sa nehovorilo ani na schôdzke lídrov tejto politickej skupiny pred bruselským summitom. Bývalý viacnásobný premiér Talianska, zakladateľ a vodca politickej strany "Forza Italia" Silvio Berlusconi pri odchode zo schôdzky oznámil, že v pondelok večer zavolal Orbánovi a dodal, že ho chce presvedčiť, aby Fidesz zostal členom EPP, ale že chce presvedčiť aj EPP, aby Orbána prijala späť.



Zdroje blízke EPP pre Népszavu uviedli, že predseda maďarskej vlády a Fideszu sa po voľbách do Európskeho parlamentu (EP) neozval vedeniu ľudovcov. Trojčlenný monitorovací výbor má do septembra pripraviť správu o monitorovaní Fideszu a o prípadnom opätovnom obnovení jeho členstva v EPP rozhodne novembrový zjazd EPP, dodáva denník.



K pozastaveniu členstva Fideszu 20. marca došlo v reakcii na bilbordovú kampaň maďarskej vlády namierenú proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie.



Viaceré členské strany EPP požadovali vylúčenie Fideszu z tejto najväčšej európskej politickej rodiny, k čomu napokon nedošlo aj s ohľadom na nadchádzajúce eurovoľby.



