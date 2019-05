Népszava k schôdzke Orbána a Strachea: Fidesz je už prakticky mimo EPP

Orbán oznámil, že už nepodporuje kandidatúru predsedu frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) a kandidáta ľudovcov na post predsedu Európskej komisie (EK) Manfreda Webera.

Budapešť 6. mája (TASR) - Z hľadiska komunikácie možno usudzovať, že maďarská vládna strana Fidesz začala intenzívne cúvať z členstva v Európskej ľudovej strane (EPP). Uviedlo to v pondelok internetové vydanie ľavicového denníka Népszava v reakcii na výsledky schôdzky rakúskeho vicekancelára a predsedu pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinza-Christiana Stracheho s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.



Orbán totiž oznámil, že už nepodporuje kandidatúru predsedu frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) a kandidáta ľudovcov na post predsedu Európskej komisie (EK) Manfreda Webera. "Maďarský premiér zastupuje maďarských voličov. Predseda Weber povedal, že pri zvolení za predsedu EK neráta s hlasmi Maďarov. Predseda maďarskej vlády sa nemôže dostať do situácie, že by podporil človeka, ktorý sa takto vyjadruje," zdôraznil Orbán s poznámkou, že ešte hľadajú vhodného kandidáta.



Podľa denníka, ktorý pripomína, že Fidesz má od 20. marca pozastavené členstvo v EPP, je dôvodom tohto "rozvodu" skutočnosť, že kresťanskí demokrati, a to najmä v Nemecku, sa podľa názoru maďarského premiéra posúvajú doľava.



"Ak to pôjde takto ďalej, a európski ľudovci priebežne budú uzatvárať koalíciu s ľavicou a socialistami, tak budú musieť prijať kompromisy a stratia svoju identitu a hodnoty," tvrdí podľa Népszavy Orbán.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)