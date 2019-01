Právne konanie EK voči Maďarsku pre protimigračný zákon pokračuje

Maďarský denník Népszava s odvolaním sa na nemenované bruselské zdroje uviedol, že Brusel spomínaný krok zverejní vo štvrtok.

Budapešť 22. januára (TASR) - Európska komisia (EK) zasiela Maďarsku svoj postoj k balíku protimigračných zákonov, známemu pod označením "Zastavme Sorosa", pre ktorý vlani iniciovala právne konanie voči Maďarsku. Informovalo o tom v utorok internetové vydanie ľavicového denníka Népszava, podľa ktorého tým celé konanie vstupuje do druhej etapy.



Denník Népszava s odvolaním sa na nemenované bruselské zdroje uviedol, že Brusel spomínaný krok zverejní vo štvrtok.



EK iniciovala uvedené právne konanie voči Budapešti 19. júla 2018. Zároveň oznámila, že predchádzajúce konanie voči Maďarsku pre úpravu utečeneckých právnych noriem sa dostalo už do súdnej fázy.



Hovorca komisie Margaritis Schinas vtedy uviedol, že EK poslala maďarskej vláde oficiálny list s výzvou, čím sa začalo právne konanie vo veci v júni schváleného balíka protimigračných zákonov a s ním súvisiacou novelou ústavy. Dodal, že ustanovenia týchto právnych noriem považujú experti komisie za sporné, a to z viacerých hľadísk.



Bruselský orgán sa súčasne s vtedajším krokom obrátil aj na Súdny dvor Európskej únie vo veci právnych noriem regulujúcich utečeneckú otázku, čím sa predchádzajúce konanie iniciované koncom roku 2015 dostalo do tretej etapy.



Budapešť mala na reakciu na vlaňajší oficiálny list dva mesiace. V septembri maďarský kabinet oznámil, že zákon neodvolá ani neupraví. Podľa denníka bolo iba otázkou času, kedy bude konanie pokračovať.



"Sieť amerického finančníka Georgea Sorosa a jeho spojenci v Bruseli ešte stále pracujú na tom, aby z dôvodu finančných a politických špekulácií zaplavili Európu migrantmi," reagoval vlani na začatie ďalšieho konania voči Maďarsku vládny blok Fidesz-KDNP.



Poslanci maďarského parlamentu návrh balíka zákonov na potlačenie migrácie schválili vlani 20. júna. V zmysle neho je možné trestne stíhať napomáhanie a podporu ilegálneho prisťahovalectva.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach