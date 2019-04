Netanjahu chce začať rozširovať zvrchovanosť Izraela na Západnom brehu

Denník Haarec, ktorý o tom informoval, poznamenal, že je nejasné, či Netanjahu hovoril o celom území pravého brehu rieky Jordán alebo len o jeho časti.

Jeruzalem 7. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu vyhlásil, že v prípade úspechu v blížiacich sa parlamentných voľbách chce začať rozširovať zvrchovanosť Izraela nad okupovaným Západným brehom. Uviedol to v rozhovore pre televíziu Channel 12.



Denník Haarec, ktorý o tom informoval, poznamenal, že je nejasné, či Netanjahu hovoril o celom území pravého brehu rieky Jordán alebo len o jeho časti.



Netanjahu v televíznom rozhovore vyhlásil, že rozšíri suverenitu Izraela nad Predjordánskom, pričom dodal, že nerozlišuje medzi kompaktnými blokmi osídlení a izolovanými osadami. Vyhlásil, že "každá z týchto osád je izraelská". Dodal, že nikoho z nich nebude sťahovať a žiadnu z nich nevydá pod palestínsku zvrchovanosť.



"Nebudem deliť Jeruzalem, nebudem evakuovať žiadnu osadu a zaistím, aby sme získali kontrolu nad územím západne od Jordánu," vyhlásil Netanjahu v televízii. Stalo sa tak len niekoľko dní pred parlamentnými voľbami v Izraeli - konajú sa v utorok a Netanjahu má veľkú šancu, že v nich získa mandát na zostavenie vlády.



V rozhovore poukázal na to, že "palestínsky štát ohrozí našu existenciu", a upozornil, že "musíme mať svoj osud pod kontrolou".



Na otázku, čo sa stane s beduínskou osadou Chán al-Ahmar na Západnom brehu, ktorej obyvateľov chce izraelská vláda vysťahovať napriek protestom medzinárodného spoločenstva, izraelský premiér prisľúbil, že k tomu dôjde, a to "pri najbližšej príležitosti".



Osady vybudované na území, ktoré Izrael okupuje od šesťdňovej vojny z roku 1967, sú medzinárodným spoločenstvom považované za ilegálne a ich rozširovanie a budovanie nových osád je označované za hlavnú prekážku pre dosiahnutie mieru v tejto časti Blízkeho východu. Ide totiž o územie, ktoré by sa malo stať súčasťou palestínskeho štátu.



V židovských osadách na Západnom brehu žije viac ako 400.000 Izraelčanov a ďalších 200.000 má domov v okupovanom východnom Jeruzaleme.



Sobotňajšie Netanjahuovo vyhlásenie sa objavilo len krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump podpísal dekrét o uznaní suverenity Izraela nad Golanskými výšinami.



Izrael obsadil Golanské výšiny patriace Sýrii v roku 1967 a v roku 1981 ich anektoval. Tento krok však medzinárodné spoločenstvo nikdy neuznalo. Sýria chce Golany získať pod svoju správu a v roku 1973 sa o to aj neúspešne pokúsila. Mierové rozhovory o ich možnom vrátení Sýrii tiež neboli úspešné.