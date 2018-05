Netanjahu: Izrael má právo zastaviť výrobu zbraní v Libanone

Izrael bojoval v ničivej, mesiac trvajúcej vojne proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh.

Tel Aviv 27. mája (TASR) - Izrael "podniká kroky" proti výrobe zbraní v Libanone, vyhlásil v nedeľu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podľa tlačovej agentúry DPA tak naznačil, že jeho armáda je pripravená zaútočiť priamo na území Libanonu.



"Podnikáme kroky proti zhromažďovaniu iránskej armády v Sýrii namierenej proti nám a takisto podnikáme kroky proti prevozu smrtiacich zbraní zo Sýrie do Libanonu alebo proti ich výrobe v Libanone," povedal Netanjahu na začiatku pravidelného týždenného zasadnutia svojho kabinetu v Jeruzaleme.



"Všetky tieto zbrane sú namierené proti Izraelskému štátu a zabrániť ich výrobe alebo preprave je naše právo, právo na sebaobranu," dodal Netanjahu.



Izrael bojoval v ničivej, mesiac trvajúcej vojne proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh už v roku 2006, a to na juhu Libanonu.



Obe strany zatiaľ zachovávajú neisté prímerie, pričom Izrael tvrdí, že sa mu podarilo náletmi znemožniť prepravu zbraní zo Sýrie do rúk Hizballáhu.



Izrael si pravidelne vyberá za cieľ leteckých útokov vojenské lokality v Sýrii s tým, že chce zabrániť šiitskému Iránu aj jeho spojencovi, proiránskej šiitskej skupine Hizballáh, aby využívali Sýriu ako základňu na ohrozovanie židovského štátu.