Netanjahu: Izraelské sily by mohli blokovať iránske lode pašujúce ropu

Izraelský premiér zároveň vyzval svetové mocnosti, aby zabránili každému pokusu Iránu o vyhnutie sa americkým sankciám.

Haifa 7. marca (TASR) - Izraelské námorné sily by mohli zakročiť proti iránskemu pašovaniu ropy, vyhlásil v stredu izraelský premiér Benjamin Netanjahu a vyzval svetové mocnosti, aby zabránili každému pokusu Iránu o vyhnutie sa americkým sankciám. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Líder židovského štátu námorným činiteľom povedal, že Irán sa stále uchyľuje k tajným krokom na dopravovanie ropy, pričom túto taktiku Teherán po prvý raz uplatňoval pred dosiahnutím jadrovej dohody v roku 2015, ktorá so sebou priniesla uvoľnenie západných reštrikcií uvalených na jeho ropný sektor.



Americký prezident Donald Trump vlani odstúpil od tejto dohody a obnovil niektoré sankcie voči Iránu so zámerom znížiť iránsky ropný export na nulu.



"Irán sa usiluje obchádzať sankcie prostredníctvom tajného pašovania ropy námornými trasami a keďže sa táto činnosť rozširuje, bude mať naše vojenské námorníctvo významnejšiu úlohu pri blokovaní tejto činnosti. Vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby zastavilo pokusy Iránu obchádzať sankcie na mori a inými spôsobmi," uviedol Netanjahu.



Bezprostredne nebolo jasné, ako chce Izrael zastaviť tieto aktivity islamskej republiky alebo či bude riskovať priamu konfrontáciu s iránskymi plavidlami na mori. Izraelské námorné sily, ktorých najväčšími plavidlami sú korvety a ponorky, sú aktívne najmä v Stredozemnom mori a v Červenom mori.



Podľa námorných expertov iránske metódy pašovania ropy zahŕňajú zmenu názvov lodí alebo ich registrácie, vypínanie rádiového odpovedača na plavidlách či vykonávanie presunov nákladu z lode na loď pri pobreží a ďaleko od veľkých prístavov. Teherán na Netanjahuov výrok bezprostredne nereagoval.