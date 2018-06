Netanjahu: Nedovolíme Iránu, aby získal jadrové zbrane

Americký prezident Donald Trump 8. mája oznámil, že USA odstupujú od jadrovej dohody s Iránom a opäť zavádzajú sankcie voči firmám, ktoré obchodujú s Teheránom.

Tel Aviv 5. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že Izrael nedovolí Iránu, aby získal jadrovú zbraň. Informovala o tom agentúra DPA.



Netanjahu takto reagoval na vyhlásenie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý v pondelok v príhovore vysielanom v televízii varoval, že v prípade zlyhania jadrovej dohody so svetovými mocnosťami z roku 2015 Irán zvýši svoje kapacity na obohacovanie uránu.



"Poveril som iránsku jadrovú agentúru, aby bola pripravená obnoviť svoje kapacity obohacovania uránu," uviedol Chameneí podľa agentúry Reuters. "Naši nepriatelia nikdy nemôžu zastaviť náš pokrok v tejto oblasti," dodal Chameneí.



Podľa Netanjahua Chameneí vo svojom vyhlásení deklaroval, že jeho zámerom je zničiť štát Izrael. "Včera (Chameneí) vysvetlil, ako to urobí - neobmedzeným obohacovaním uránu s cieľom vyrobiť arzenál jadrových bômb," uviedol Netanjahu.



Izraelský premiér vo videozázname, z ktorého citovala DPA, dodal, že Izraelčania "nie sú prekvapení". Súčasne však zdôraznil, že "nedovolia Iránu, aby získal jadrové zbrane".



Irán má v utorok informovať Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni o začatí procesu zvyšovania svojich kapacít na obohacovanie uránu.



"V liste, doručenom Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu... Irán oznámi, že v utorok začne proces zvýšenia kapacity výroby UF6 (hexafluoridu uránu)," citovala v pondelok agentúra ISNA hovorcu Iránskej organizácie pre atómovú energiu Behrúza Kamálvandího.



Hexafluorid uránu alebo fluorid uránový je zlúčenina používaná v procese obohacovania uránu. Kamálvandí tiež povedal, že Irán je schopný urýchliť výrobu centrifúg, ktoré sa používajú na obohacovanie uránu.



Americký prezident Donald Trump 8. mája oznámil, že USA odstupujú od jadrovej dohody s Iránom a opäť zavádzajú sankcie voči firmám, ktoré obchodujú s Teheránom. Ďalší signatári dohody - Nemecko, Francúzsko, Británia, Rusko a Čína - na dohode naďalej trvajú, majú však obavy z iránskeho programu balistických rakiet a jeho rastúceho vplyvu na Blízkom východe.



Predstavitelia EÚ sa po uvedenom kroku USA zaviazali, že sa pokúsia udržať obchod s ropou a investície v Iráne, ale pripustili, že to nebude jednoduché.



Irán avizoval, že ak európske krajiny nedokážu udržať jadrovú dohodu, bude mať niekoľko možností vrátane obnovenia obohacovania uránu na 20 percent.