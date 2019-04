Netanjahu po výhre vo voľbách zložil prísahu pred novým parlamentom

Netanjahu 9. apríla zvíťazil v izraelských parlamentných voľbách a v nasledujúcich dňoch sa bude pokúšať zostaviť vládnu koalíciu.

Jeruzalem 30. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zložil v utorok slávnostnú prísahu pred novým parlamentom. Netanjahu 9. apríla zvíťazil v parlamentných voľbách a v nasledujúcich dňoch sa bude pokúšať zostaviť vládnu koalíciu. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Netanjahu zložil prísahu na oficiálnej ceremónii pred 120 členmi Knesetu, čiže parlamentu.



Netanjahuova pravicová strana Likud získala vo voľbách 35 kresiel, rovnako ako jej hlavní súperi z centristickej aliancie Modrá a biela, vedenej bývalý veliteľom izraelskej armády Bennym Gancom. Alianciu spoločne vytvorili tri centristické strany.



Podpora menších pravicových strán spriaznených so stranou Likud vyústila do toho, že v parlamente vznikla väčšina 65 zákonodarcov podporujúca Netanjahua a jeho pokračovanie v úrade premiéra.



Avšak Netanjahu čelí aj ďalšej situácii - že sa stane prvým úradujúcim premiérom, ktorý bude obžalovaný.



Izraelský generálny prokurátor Avichaj Mandelblit oznámil, že pred blížiacim sa vypočutím má v úmysle obžalovať ho z úplatkárstva, sprenevery a porušenia dôvery.



Zákon od Netanjahu nevyžaduje, aby v prípade obžalovania odstúpil, ale musí to urobiť vtedy, ak ho odsúdia a vyčerpá aj všetky odvolania.



Netanjahuova odchádzajúca vláda bola pokladaná za najpravicovejšiu v dejinách Izraela a nasledujúci kabinet bude podľa očakávania aspoň taký "dravý" ako predchádzajúci, ak nie ešte dravší.