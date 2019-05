Netanjahu: Politická situácia v Izraeli nenaruší projekty s USA

Izraelský parlament odhlasoval v stredu neskoro večer svoje rozpustenie, keď sa premiérovi Netanjahuovi nepodarilo vytvoriť koaličnú vládu, a umožnil tak konanie nových volieb.

Tel Aviv 30. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že politická situácia v krajine nebude narušovať spoločné americko-izraelské projekty. Vyjadril sa tak na stretnutí s vysokopostavenými predstaviteľmi USA Jaredom Kuschnerom a Jasonom Greenblattom vo svojej jeruzalemskej rezidencii.



Izraelský parlament odhlasoval v stredu neskoro večer svoje rozpustenie, keď sa premiérovi Netanjahuovi nepodarilo vytvoriť koaličnú vládu, a umožnil tak konanie nových volieb. To vyvolalo špekulácie, že situácia naruší presadzovanie amerického mierového plánu na ukončenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Napriek tomu však izraelskí a americkí predstavitelia pokračujú v spoločnej práci ako zvyčajne.



K situácii sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump, ktorý uviedol: "To, čo sa stalo v Izraeli, je veľmi zlé." Pochválil však Netanjahua ako "skvelého chlapíka".



"Toto nepotrebujú. Už tam zažili dosť nepokojov, je to drsné miesto," povedal Trump vo Washingtone. Netanjahu oznámil, že s Kushnerom a Greenblattom diskutoval o "spoločných snahách dosiahnuť prosperitu, bezpečnosť a mier".



"Mimoriadne ma povzbudzuje všetko, čo počúvam o tom, ako prezident (Trump) pracuje na zjednotení spojencov v tomto regióne," dodal Netanjahu.



"Aj keď sme mali poslednú noc malú udalosť, tá nás nezastaví," vyhlásil Netanjahu k hlasovaniu parlamentu o svojom rozpustení. Izrael sa teraz musí vrátiť do volebných miestností, už druhýkrát za rok. Termín parlamentných volieb je stanovený 17. septembra.



"Mali sme veľmi produktívne stretnutie," doplnil Netanjahu. Kushnera jeho svokor Trump poveril úlohou, aby našiel spôsob, ako pokročiť s mierovým procesom na Blízkom východe. Kushner je teraz na návšteve tohto regiónu, ešte pred "ekonomickým seminárom" v bahrajnskom hlavnom meste Manáma 25. - 26. júna.



Očakáva sa, že Spojené štáty predstavia ekonomické aspekty svojho mierového plánu na tejto konferencii v Bahrajne. Jej cieľom bude podporiť investovanie do palestínskych území. Na stretnutí s Netanjahuom sa vo štvrtok zúčastnil aj osobitný zástupca USA pre Irán Brian Hook.