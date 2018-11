Netanjahu pred cestou do Bulharska kritizoval nepriateľskú EÚ

Netanjahu sa takto opakovane vyjadruje o EÚ, ktorá kritizuje izraelskú okupáciu a výstavbu tzv. osád v Predjordánsku.

Jeruzalem/Varna 1. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu kritizoval vo štvrtok "pokrytecký a nepriateľský postoj" Európskej únie voči jeho krajine. Urobil tak pred odletom na rozhovory s lídrami štyroch európskych štátov v Bulharsku, informovala agentúra AFP.



Netanjahu sa takto opakovane vyjadruje o EÚ, ktorá kritizuje izraelskú okupáciu a výstavbu tzv. osád v Predjordánsku. Aby čelil takejto kritike, izraelský líder vyhľadáva spojenectvo sympatizujúcich krajín EÚ, ako je Maďarsko, približuje agentúra.



"Odchádzam teraz na summit krajín a stretnem sa so svojimi priateľmi, premiérmi Bulharska, Grécka a Rumunska a srbským prezidentom," povedal Netanjahu. "Nie je to len stretnutie priateľov. Je to aj blok krajín, s ktorými chcem presadzovať svoju politiku, zmeniť pokrytecký a nepriateľský postoj EÚ," dodal.



Netanjahu sa podobne kriticky vyjadril pred odchodom na summit pobaltských štátov v auguste. Okrem otázky konfliktu s Palestínčanmi sa izraelský premiér usiluje presvedčiť európske štáty, aby vyvíjali väčší tlak na Irán.



Netanjahu po prílete do Bulharska už vo štvrtok absolvoval v prímorskej Varne stretnutie s premiérom Bojkom Borisovom, po ktorom zdôraznil ich vzájomné blízke vzťahy faktom, že išlo už o ich tretiu schôdzku za štyri mesiace, informovala bulharská agentúra BTA.



V piatok sa vo Varne bude konať štvorstranný summit bulharského premiéra Borisova, gréckeho premiéra Alexisa Tsiprasa, rumunskej premiérky Viorice Dancilaovej a srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, ktorí sa stretnú na pracovných rozhovoroch aj s Netanjahuom.



Ten označil toto podujatie za veľmi dôležité. "Poskytuje víziu regiónu, ktorú máme spoločnú. Toto stretnutie môže pomôcť všetkým... vo všetkých možných oblastiach: zdravotníctve, kybernetickej bezpečnosti, informačných technológiách a iných oblastiach, ktoré môžu vytvárať pracovné miesta a prosperitu," dodal Netanjahu.