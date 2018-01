Netanjahu prišiel na návštevu Indie prehlbovať vzťahy

Návšteva sa koná pri príležitosti 25. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Módí vlani ako vôbec prvý predseda indickej vlády cestoval do Izraela.

Naí Dillí 15. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok v úvode svojej prvej návštevy Indie zavítal do prezidentského paláca, kde ho privítala čestná stráž, a položil veniec k pamätníku vodcu indického hnutia za nezávislosť Móhandása Gándhího. Informovala o tom agentúra AP.



Netanjahu má neskôr v priebehu dňa na programe stretnutie s indickým premiérom Naréndrom Módím, s ktorým budú rokovať okrem iného o obranných, obchodných i energetických vzťahoch.



"Je to začiatok novej éry veľkého priateľstva medzi Indiou a Izraelom," vyhlásil Netanjahu pred novinármi v prezidentskom paláci. Svoju cestu do tejto juhoázijskej krajiny označil za hlboko dojemnú pre svoju manželku a seba i pre celý ľud Izraela.



Návšteva sa koná pri príležitosti 25. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Módí vlani ako vôbec prvý predseda indickej vlády cestoval do Izraela.



Počas studenej vojny India neudržiavala oficiálne styky s Izraelom, keď bola jej zahraničná politika výrazne naklonená v prospech Palestínčanov. Za posledných 25 rokov sa však bilaterálne vzťahy zlepšili.



V priebehu šesťdňovej Netanjahuovej návštevy podpíšu predstavitelia Izraela a Indie dohody v oblastiach počítačovej bezpečnosti, energetiky a vesmírnej spolupráce, vyplýva z informácií indického ministerstva zahraničných vecí.



Izraelského premiéra sprevádza veľká podnikateľská delegácia a Netanjahu sa v pondelok večer zúčastní na bilaterálnom ekonomickom fóre.