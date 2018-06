Netanjahu rokoval v Paríži s Macronom, nezhodli sa na iránskej dohode

Hlavným cieľom izraelského premiéra je podľa jeho vlastných slov nájdenie spôsobu, ako vytlačiť iránskych vojakov zo Sýrie.

Paríž 6. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a francúzsky prezident Emmanuel Macron na spoločnej tlačovej konferencii po utorňajšom rokovaní v Paríži trvali na svojich rozdielnych názoroch v otázke jadrovej dohody s Iránom z roku 2015, píše agentúra AP.



Hlavným cieľom izraelského premiéra je podľa jeho vlastných slov nájdenie spôsobu, ako vytlačiť iránskych vojakov zo Sýrie. To, že Teherán disponuje jadrovými zbraňami, považuje za "najväčšiu svetovú hrozbu".



"Domnievam sa, že teraz je čas vyvinúť maximálny tlak na Irán, aby sa zabránilo akémukoľvek napredovaniu jeho jadrového programu," povedal Netanjahu.



Macron potvrdil záväzok Francúzska pokračovať v spolupráci na jestvujúcej dohode s Iránom, ktorú Paríž považuje za najlepší nástroj kontroly nukleárnych aktivít tejto islamskej krajiny. Odstúpenie od dohody nepovažuje za spôsob, ako posilniť regionálnu stabilitu.



Ako si môže niekto myslieť, že "totálna neprítomnosť kontrol a dohôd je lepšia než dohoda z roku 2015?", opýtal sa Macron.



Ako dodala AP, Netanjahu je tvrdým odporcom jadrovej dohody s Iránom a oceňuje májové rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa od nej odstúpiť. Ostatné pod ňu podpísané strany - Irán, Nemecko, Británia, Francúzsko, Rusko a Čína - svoj záväzok voči nej hodlajú dodržať.



Irán v utorok informoval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni o začatí procesu zvyšovania svojich kapacít na obohacovanie uránu v rámci limitov stanovených zmienenou dohodou.



Macron hovoril v utorok aj o otázke násilia na palestínskych územiach. Odsúdil "akýkoľvek prejav násilia voči civilistom, predovšetkým toho, k akému dochádzalo v posledných týždňoch v Gaze".



Netanjahu odštartoval v pondelok návštevou Berlína svoje európske turné, v rámci ktorého sa pokúša získať spojencov vo svojom politickom ťažení proti Iránu. Z Paríža zamieri do Londýna, kde ho prijme britská premiérka Theresa Mayová.