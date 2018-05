Netanjahu sa vyslovil za koordináciu snáh s Ruskom ohľadom Sýrie

Izrael už viackrát varoval, že nebude tolerovať nepretržitú vojenskú prítomnosť Iránu v Sýrii - krajine susediacej so židovským štátom.

Jeruzalem/Moskva 9. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval na koordináciu úsilia predstaviteľov ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek Ruska a Izraela, a to najmä v súvislosti s najnovším vývojom v Sýrii.



Urobil tak v stredu pred svojím odletom do Moskvy, kde sa zúčastňuje na vojenskej prehliadke pri príležitosti 73. výročia víťazstva nad fašizmom a kde ho prijme aj ruský prezident Vladimir Putin. Témou ich rokovaní bude aj situácia na Blízkom východe.



Netanjahu odcestoval do Moskvy niekoľko hodín po tom, ako sýrske štátne médiá informovali, že Izrael podnikol raketový útok na základňu sýrskej armády pri meste Kiswa, ležiacom necelých 20 kilometrov juhozápadne od metropoly Damask.



Sýrska tlačová agentúra SANA uviedla že vládnym jednotkám protivzdušnej obrany sa dve izraelské rakety podarilo zneškodniť ešte pred tým, ako mohli zasiahnuť cieľ.



Straty na životoch bezprostredne po útoku hlásené neboli. Podľa ľudskoprávnej organizácie SOHR však pri izraelskom nálete zahynuli v utorok piati príslušníci iránskych revolučných gárd a dvaja civilisti.



Izraelské ministerstvo obrany aktivitu svojich vzdušných síl nekomentovalo.



Izrael už viackrát varoval, že nebude tolerovať nepretržitú vojenskú prítomnosť Iránu v Sýrii - krajine susediacej so židovským štátom. Irán - podobne ako aj Rusko - je dôležitým spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada a poskytuje jeho armáde významnú vojenskú pomoc.