Netanjahu: Svoje veľvyslanectvo presťahuje do Jeruzalema viacej krajín

Jeruzalem 5. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok uviedol, že príklad Spojených štátov, ktoré plánujú presunúť svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema, bude nasledovať viacero krajín. Informovala o tom agentúra AP.



Netanjahuovo vyhlásenie prišlo deň po tom, ako guatemalský prezident Jimmy Morales povedal, že jeho krajina plánuje presunúť svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema už v máji tohto roka.



"Pamätáte sa, keď som povedal, že po Spojených štátoch budú nasledovať ďalšie krajiny? A už tu jedna krajina je," povedal s odkazom na Guatemalu izraelský premiér. "A teraz vám hovorím, že prídu aj ďalšie," dodal podľa DPA vo videoposolstve Netanjahu.



Guatemalský prezident na výročnej konferencii Americko-izraelského výboru pre verejné záležitosti vo Washingtone v nedeľu povedal, že guatemalské veľvyslanectvo sa do Jeruzalema presťahuje v máji - dva dni po tom, čo tento krok uskutočnia Spojené štáty.



Rozhodnutie o presťahovaní amerického veľvyslanectva do Jeruzalema oznámil prezident USA Donald Trump ešte 6. decembra 2017, keď súčasne oznámil, že Spojené štáty uznávajú Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Guatemala koncom decembra oznámila, že prijala rovnaké rozhodnutie ako USA.



Prestrihnutie pásky nového diplomatického úradu Spojených štátov sa plánuje na polovicu mája, keď sa budú konať oslavy 70. výročia vzniku Izraela. Ako pripomenula agentúra AP, Izrael vyhlásil nezávislosť 14. mája 1948.