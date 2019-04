Netanjahua kritizovali za skryté kamery vo volebných miestnostiach

Videá, ktoré boli zverejnené na internete, zachytávajú členov strany Likud v okamihu, keď ich s kamerami prichytili volební pozorovatelia a polícia.

Jeruzalem 9. apríla (TASR) - Členovia strany Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua nakrúcali počas utorňajších parlamentných volieb zábery z volebných miestností pomocou skrytých kamier, ktoré mali pripevnené na tele. Dialo sa to v prevažne arabských volebných okrskoch, informoval webový portál stanice ORF.



Videá, ktoré boli zverejnené na internete, zachytávajú členov strany Likud v okamihu, keď ich s kamerami prichytili volební pozorovatelia a polícia.



Ahmad Tíbí z izraelskej arabskej strany Tál, ktorého citoval denník Die Welt, uviedol, že strana Likud sa snaží tajnými prostriedkami ovplyvniť výsledok volieb. Vzniknuté videosnímky považuje za zastrašovanie. Netanjahu chce podľa jeho slov takto znížiť počet Arabov, ktorí prídu odovzdať svoj hlas.



Netanjahu vznesenú kritiku odmietol a povedal, že zábery z kamier zabezpečili hladký priebeh volieb. "Skryté kamery by mali byť úplne všade," vyhlásil Netanjahu z jednej z jeruzalemských volebných miestností.



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vyjadril nádej, že parlamentné voľby v Izraeli povedú k nájdeniu mierového riešenia. Abbás verí, že "mier je v našom, vašom, ako i v záujme celého sveta", uviedol v Ramalláhu.



Pôvodne sa parlamentné voľby v Izraeli mali konať až v novembri tohto roku. Vlani v decembri sa však vládnuca koalícia dohodla na vypísaní predčasných volieb. Predchádzala tomu koaličná kríza, ktorú vyvolal spor o zákone o výnimkách z povinnej vojenskej služby pre ultraortodoxných židov.



Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ), oznámenie výsledkov sa očakáva v noci až v stredu skoro ráno. Svoj hlas môže vo voľbách odovzdať približne 6,3 milióna oprávnených voličov.