Netanjahuov rival Benny Ganc by neváhal použiť silu proti Iránu

Benny Ganc, bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády, uviedol, že sila a morálna sila idú ruka v ruke a iránskemu režimu odkázal, že mu nikdy nedovolí etablovať sa v Sýrii.

Washington 25. marca (TASR) - Benny Ganc, ktorý je vážnym vyzývateľom izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, v pondelok vyhlásil, že by neváhal použiť silu voči Iránu s cieľom skrotiť tohto regionálneho rivala židovského štátu. Informovala o tom agentúra AFP.



V prejave k zástupcom americkej proizraelskej lobistickej skupine AIPAC taktiež priblížil svoje postoje, čo sa týka vyhliadok na mier s Palestínčanmi. Trval na tom, že izraelská armáda bude navždy kontrolovať bezpečnosť na západnom brehu Jordánu.



Benny Ganc, bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády, uviedol, že "sila a morálna sila idú ruka v ruke" a iránskemu režimu odkázal, že mu nikdy nedovolí etablovať sa v Sýrii, alebo vyvíjať jadrové zbrane. Centristický kandidát do aprílových volieb vyhlásil, že "pod jeho dohľadom" sa z Iránu nestane regionálna veľmoc a nebude "váhať použiť silu, ak to bude potrebné".



Ganc dodal, že Jeruzalem, na ktorý si robia nárok aj Palestínčania, zostane navždy "jednotným a večným hlavným mestom" Izraela, pričom však nevylúčil palestínsky štát na západnom brehu Jordánu. Dodal, že je otvorený rokovaniam s arabským svetom.



Vlani v decembri založil Ganc novú politickú stranu Chosen le-Jisrael (Sila pre Izrael). Prieskumy verejnej mienky ho spolu s Jairom Lapidom zo strany Ješ atid (Budúcnosť existuje) uvádzajú ako hlavných súperov izraelského premiéra. Netanjahuovo víťazstvo sa však podľa agentúry DPA očakáva aj napriek vyšetrovaniu jeho osoby v súvislosti s korupciou.