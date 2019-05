Netanjahuova strana Likud má pred voľbami silnú podporu voličov

Likud by si podľa tejto sondáže zabezpečil v 120-člennom Knesete dovedna 35-37 kresiel, pričom by získal viac mandátov než centristická opozičná aliancia Modrá a Biela.

Tel Aviv 31. mája (TASR) - Konzervatívna strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua má pred septembrovými predčasnými voľbami silnú podporu voličov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zverejnila v piatok spravodajská stanica Maariv.



V aprílových parlamentných voľbách získali Likud aj táto opozičná aliancia po 35 kresiel. Zostavením vlády bol však poverený Netanjahu - vzhľadom na fakt, že sa do parlamentu dostali prevažne pravicové strany.



Vytvoriť vládu sa však Netanjahuovi napokon nepodarilo a parlament 29. mája odhlasoval svoje rozpustenie. Termín nových volieb bol stanovený na 17. septembra.



Podľa najnovšieho prieskumu klesla podpora opozičnej aliancie Modrá a Biela, ktorú vedie bývalý náčelník generálneho štábu armády Benny Ganc. V nových voľbách by si tento blok zabezpečil len 33-34 parlamentných kresiel.



Z politickej krízy by naopak vyťažila sekulárna pravicová strana Jisrael bejtejnu (Izrael náš domov) vedená bývalým ministrom obrany Avigdorom Liebermanom, ktorá by namiesto súčasných piatich mandátov získala osem alebo deväť.



Netanjahuove snahy o vytvorenie novej vlády zmaril práve Lieberman, ktorý trval na zavedení povinných vojenských odvodov aj v prípade ultraortodoxných mužov. Proti tomu ostro vystupovali náboženské strany, ktoré šéf Likudu taktiež potreboval do koalície.



V dôsledku tejto nezhody presadzoval Netanjahu radšej nové voľby, ako by mal nechať na prezidenta Reuvena Rivlina, aby poveril zostavením vlády niekoho iného. Rivlin dal totiž Netanjahuovi čas na vytvorenie koalície do polnoci z 29. na 30. mája.