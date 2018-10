NEUVERITEĽNÉ: Do areálu školy dopadol úlomok z rakety

Podľa predbežných zistení explodovala vo vzduchu raketa systému protivzdušnej obrany Osa. Jeden z úlomkov dopadol do areálu školy a druhý v blízkosti závodu na výrobu gumy.

Kyjev 12. októbra (TASR) - Takmer 700 školákov museli v piatok evakuovať zo školy v meste Lysyčansk v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Stalo sa tak po tom, čo do areálu školy dopadol úlomok z rakety. Oznámila to ukrajinská ombudsmanka Ľudmyla Denisovová.



Lysyčansk je pod kontrolou vládnych síl. Denisovová podľa agentúry Ukrinform uviedla, že "v dôsledku incidentu, našťastie, nikto neutrpel zranenia".



Ombudsmanka vyzvala políciu, Ukrajinskú bezpečnostnú službu (SBU) a ďalšie orgány, aby urýchlene zistili príčiny incidentu a zaistili bezpečnosť ľudí.



"Podľa predbežných zistení explodovala vo vzduchu raketa systému protivzdušnej obrany Osa. Jeden z úlomkov dopadol do areálu školy a druhý v blízkosti závodu na výrobu gumy," dodal Denisovová.



Agentúra Interfax-Ukrajina k tomu poznamenala, že Lysyčansk sa nachádza 10-20 kilometrov od frontovej línie so separatistami.