TRAGÉDIA: Bývalá modelka Playboya vyskočila so synom z okna hotela

New York 18. mája (TASR) - Bývalá modelka pánskeho časopisu Playboy vyskočila so sedemročným synom z okna na 25. poschodí hotela Gotham v newyorskej štvrti Manhattan, obaja zahynuli. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AP s odvolaním sa na políciu.Nemenovaní príslušníci justície identifikovali obete ako Stephanie Adamsovú a jej syna Vincenta.Modelka z plagátov Playboya zvádzala s manželom, chiropraktikom Charlesom Nicolaiom, boj o zverenie dieťaťa do svojej starostlivosti. Manželia žili oddelene. Polícia dodala, že v posledných niekoľkých mesiacoch ju do ich domu zavolali viackrát.Dvojica obetí sa ubytovala v podkrovnom apartmáne hotela Gotham vo štvrtok okolo 18.00 h miestneho času, uviedla polícia na tlačovom brífingu. Matka so synom padali 23 poschodí a našli ich v piatok okolo 08.15 h na balóne na druhom poschodí smerom do zadného dvora hotela.Prebieha vyšetrovanie a polícia preveruje, či žena v minulosti trpela duševnou chorobou.Hotel Gotham sa nachádza na 46. ulici, približne štyri bloky budov od svetoznámej železničnej stanice Grand Central Terminal v newyorskej štvrti Manhattan, a má 67 izieb na 25 poschodiach.Denník New York Post priniesol v roku 2013 profil Adamsovej, v ktorom sa nachádzali informácie, že napísala 25 kníh o sebazdokonaľovaní, riadila internetovú spoločnosť na skrášľovacie produkty a starala sa o financie v manželovej kancelárii. V Playboyi sa objavila v roku 2003, spolupracovala s modelingovou agentúrou Elite Model Management a mala dva vysokoškolské diplomy v odbore podnikanie.povedala pre New York Post.Adamsovú a jej manžela zažalovala v roku 2013 masérka-terapeutka v chiropraktickej ordinácii. Tvrdila, že ju prepustili, lebo podľa slov Nicolaia by mohla jeho manželka žiarliť, keďže terapeutka je "príliš chutná".