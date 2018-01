Po požiari v New Yorku spôsobenom 3-ročným chlapcom zomrelo 13 ľudí

Požiarnici bojujú s plameňmi v obytnom dome v newyorskej štvrti Bronx, 28. december 2017, New York.

O život prišli ôsmi dospelí a päť detí. Medzi obeťami bol tiež 28-ročný Emmanuel Mensah, ktorý v osudnú noc zachránil mnoho ľudí, potom sa ešte vrátil do horiacej budovy a zomrel po nadýchaní sa dymu.

New York 5. januára (TASR) - Trinásta osoba podľahla zraneniam spôsobeným pri jednom z najtragickejších požiarov za posledné desaťročia v New Yorku. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AP s odvolaním sa na políciu.



Holt Francis (27) utrpel kritické zranenia pri požiari obytnej budovy v newyorskej štvrti Bronx z 28. decembra a vo štvrtok zomrel v nemocnici. Polícia uviedla, že požiar spôsobil trojročný chlapec, ktorý sa hral s horákmi na sporáku.



V plameňoch zahynula aj Francisova manželka, ich dve dcéry a neter.



Policajný komisár Daniel Nigro oznámil, že požiar sa začal okolo 05.30 h miestneho času (11.30 h SEČ) na sporáku, rýchlo sa dostal cez dvere a šíril sa hore piatimi poschodiami.