Metro v New Yorku evakuovali kvôli tlakovým hrncom

New York 16. augusta (TASR) - Evakuáciu rušnej stanice metra v dolnom Manhattane v New Yorku podnietil v piatok ráno miestneho času nález dvoch opustených predmetov, ktoré sa neskôr ukázali byť tlakovými hrncami na varenie ryže. Na miesto bola privolaná polícia, ktorá zistila, že nejde o nálože, informuje agentúra AP.



Polícia informovala, že predmety nájdené na stanici na ulici Fulton Street preverili pyrotechnici. Neskôr vyšlo najavo, že ide o tlakové hrnce na varenie ryže, ktoré tam zanechal neznámy muž.



Pri čine ho zachytila bezpečnostná kamera. Na zázname je vidieť, ako kráča s nákupným vozíkom a na stanici necháva hrnce, povedal John Miller z newyorskej polície. Po mužovi pátra polícia.



Polícia zároveň informovala, že na inom mieste New Yorku sa našiel ďalší hrniec na ryžu. Podľa Millera išlo o presne rovnaký model, ako dva hrnce nechané na stanici metra.



Miller dodal, že dosiaľ nie je zrejmé, či chcel muž svojím činom vyvolať poplach, alebo sa len "zbavoval vecí, ktoré už nechcel".