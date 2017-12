Newyorská polícia: Bezpečnosť na Silvestra zaistíme ako nikdy predtým

Oblasť okolo Times Square bude ohraničená cementovými kvádrami a nákladnými autami s pieskom. Tie by mali zamedziť možnému útoku vozidla, dodala AP.

New York 29. decembra (TASR) - Newyorská polícia prisľúbila doposiaľ najväčšie bezpečnostné opatrenia počas silvestrovských osláv, napísala v piatok agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie polície.



Policajné oddelenie najľudnatejšieho mesta USA vo štvrtok oznámilo, že napriek absencii bezprostredných hrozieb nechce nič nechať na náhodu.



Všetci, ktorí si budú chcieť užiť už tradične veľkolepé oslavy na námestí Times Square, budú musieť prejsť cez kontroly. Nevyhnú sa napríklad detektorom kovov alebo špeciálne vycvičeným psom na hľadanie výbušnín.



Policajti s detektormi rádioaktívneho žiarenia budú taktiež rozmiestnení na všetkých kontrolných stanovištiach. Veľké ruksaky na novoročných oslavách nie sú povolené a malé tašky budú príslušníci polície prehľadávať.



Oblasť okolo Times Square bude ohraničená cementovými kvádrami a nákladnými autami s pieskom. Tie by mali zamedziť možnému útoku vozidla, dodala AP.



Ako píše denník Washington Post, všetky garáže v blízkom okolí Times Square polícia vyprázdni už vopred. Predíde tak možnému umiestneniu bômb do áut.



Vo výškových hoteloch sa budú pohybovať detektívi. Tí by mali zabrániť akémukoľvek útoku, ktorý by sa podobal októbrovému masakru z Las Vegas.



"Bude to jedna z najlepšie chránených a zabezpečených udalostí na jednom z najbezpečnejších miest na celom svete," vyhlásil predstaviteľ newyorskej polície James O'Neill.