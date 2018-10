Newyorská polícia vyšetruje smrť dvoch sestier zo Saudskej Arábie

Sestry Talu Fareaovú (16) a Rotanu Fareaovú (22) našli v New Yorku pri brehu rieky Hudson - ďaleko od štátu Virgínia, kde obe ženy žili. Ich zmiznutie bolo nahlásené v auguste. Foto: TASR/AP

New York 31. októbra (TASR) - Newyorská polícia žiada verejnosť, aby poskytla akékoľvek informácie v súvislosti s objasnením okolností smrti dvoch sestier zo Saudskej Arábie, ktoré našli minulý týždeň pri brehu rieky zviazané lepiacou páskou tvárou k sebe. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.Sestry Talu Fareaovú (16) a Rotanu Fareaovú (22) našli v New Yorku pri brehu rieky Hudson - ďaleko od štátu Virgínia, kde obe ženy žili. Ich zmiznutie bolo nahlásené v auguste.Matka dvoch mladých žien polícii povedala, že minulý týždeň dostala telefonát zo saudskoarabskej ambasády. Bolo jej oznámené, aby krajinu opustila, keďže jej dcéry požiadali v Spojených štátoch o azyl, informovali miestne médiá.Príčina ich smrti zatiaľ nie je známa. Sestry však našli zviazané lepiacou páskou tvárou k sebe.napísal na Twitteri hlavný newyorský vyšetrovateľ Dermot Shea, odkazujúc tým na telefonickú linku. Detektív zároveň uverejnil aj fotografie oboch sestier.Prípad si v USA vyslúžil osobitnú pozornosť v súvislosti s vraždou novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule. Saudskorabskí predstavitelia pôvodne tvrdili, že novinár konzulát 2. októbra opustil, prokuratúra tohto kráľovstva však minulý týždeň priznala, že bol zavraždený.Saudskoarabský konzulát v New Yorku tento týždeň uviedol, že prípad smrti dvoch sestier ostro sleduje.