Newyorská prokurátorka žaluje Trumpa a jeho nadáciu

New York 14. júna (TASR) - Generálna prokurátorka amerického štátu New York Barbara Underwoodová podala vo štvrtok žalobu na amerického prezidenta a jeho charitatívnu organizáciu Donald J. Trump Foundation. Donald Trump a jeho tri dospelé deti podľa žaloby použili túto súkromnú nadáciu protizákonne na osobné, obchodné a politické výdavky, informuje stanica NBC.



Prokurátorka navyše navrhla rozpustenie tejto nadácie pod dohľadom súdu a vyplatenie sumy vo výške 2,8 milióna dolárov, ako aj ďalších pokút.



K nezákonnej činnosti dochádzalo podľa žaloby viac než desať rokov vrátane "rozsiahlej nezákonnej politickej koordinácie s Trumpovou prezidentskou kampaňou, opakovaných a úmyselných transakcií s cieľom samoobchodu v prospech osobných a obchodných záujmov pána Trumpa a porušenia základných právnych záväzkov neziskovej nadácie".



"Ako odhalilo naše vyšetrovanie, Trump Foundation bola minimálne šekovou knižkou pre platby pána Trumpa alebo jeho podnikov, a to bez ohľadu na ich účel a zákonnosť," uviedla Underwoodová vo vyhlásení. "Takto by súkromná nadácia fungovať nemala," dodala.



Underwoodová žiada, aby americký prezident Donald Trump a jeho deti Donald Trump Jr., Ivanka Trumpová a Eric Trump - ako súčasní alebo bývalí členovia predstavenstva - mali na určitý čas zákaz pôsobiť vo vedení akýchkoľvek neziskových organizácií v štáte New York.



Šéf Bieleho domu reagoval na Twitteri a žalobu označil za "smiešnu".