Medzinárodný trestný súd požiadali o preskúmanie zločinov vlády Sýrie

Haag 7. marca (TASR) - Nezisková právnická organizácia Guernické centrum pre medzinárodnú spravodlivosť (GCIJ) požiadala Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu, aby začal vyšetrovanie možných zločinov proti ľudskosti zo strany sýrskej vlády. Tlačovej agentúre DPA to potvrdil vo štvrtok samotný súd.



Uvedená skupina predložila ICC správu týkajúcu sa možného stíhania vládneho režimu v Sýrii vrátane prezidenta Bašára Asada. Hovorkyňa súdu uviedla, že príslušné rozhodnutie bude prijaté po preskúmaní tejto správy.



Konanie ICC voči Sýrii sa zdalo doteraz nepravdepodobné, keďže Sýria tento medzinárodný orgán neuznáva. Organizácia GCIJ však argumentuje, že ICC má v tomto prípade jurisdikciu, lebo mnoho sýrskych civilistov bolo deportovaných do susedného Jordánska a táto krajina ICC uznáva.



Právnici odkázali na podobnú situáciu, keď ICC deklaroval, že má právomoc vyšetrovať zásahy Mjanmarska proti menšinovým Rohingom. Hoci je Mjamnarsko takisto krajinou neuznávajúcou ICC, opak platí pre susedný Bangladéš, kam Rohingovia hromadne utekali.