Neznámi páchatelia sa vlámali do bytu zadržaného novinára RIA Novosti

Kyjev 3. júna (TASR) - Neznámi páchatelia sa v Kyjeve vlámali do bytu Kirilla Vyšinského, šéfeditora webu agentúry RIA Novosti pre Ukrajinu, ktorého ukrajinské úrady 15. mája zadržali na základe podozrenia z vlastizrady.



Správu o vlámaní pre agentúru TASS potvrdila Vyšinského manželka Irina, ktorú o tom informoval rodinný advokát. Uviedla, že všetko v byte bolo poprevracané, povyťahované a mnoho vecí rozbitých. Zmizli doklady. Vchodové dvere do bytu boli pritom zamknuté.



Novinárova manželka, ktorá po Vyšinského zadržaní z obavy o svoju bezpečnosť odcestovala z Kyjeva do Ruska, vylúčila, že by byt opäť prehľadávala ukrajinská tajná služba SBU.



Vysvetlila, že agenti SBU už v bytovú prehliadku robili a postupovali "pomerne korektne". Vyslovila predpoklad, že za vlámaním sú buď "bežní zlodeji alebo nacionalisti".



Generálny riaditeľ mediálnej spoločnosti Rossija segodňa Dmitrij Kiseľov označil vlámanie do bytu Vyšinského za "obyčajnú rabovačku".



Vyšinskij bol zadržaný v Kyjeve 15. mája a ešte v ten istý deň ho previezli do mesta Cherson. Novinár je podozrivý z vlastizrady a podpory samozvaných republík na východe Ukrajiny. Hrozí mu 15 rokov väzenia. Súd v Chersone na pojednávaní 17. mája rozhodol uvaliť na Vyšinského 60 dní väzby. Obhajoba proti tomu podala odvolanie.



Začiatkom júna novinár počas svojej výpovede pred súdom uviedol, že sa vzdáva ukrajinského občianstva, a požiadal o ochranu ruského prezidenta Vladimira Putina.



K Vyšinského zadržaniu došlo 15. mája po tom, ako ukrajinská polícia a agenti SBU v Kyjeve prehľadali kyjevské kancelárie agentúry RIA Novosti a televíznej stanice Russia Today (RT). Podľa SBU boli tieto ruské, štátom financované médiá využívané ako "nástroje v hybridnej vojne proti Ukrajine".